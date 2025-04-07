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Минобороны РФ заявило о взятии под российский контроль Катериновки в ДНР

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило в понедельник, что под российский контроль в результате действий подразделений группировки войск "Запад" перешел населенный пункт Катериновка в Донецкой народной республике.

По его информации, за сутки группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондрашовка, Купянск, Шийковка Харьковской области, Новое и Кировск в ДНР.

"ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - сообщили в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух пехотных, воздушно-десантной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Елизаветовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Котлино, Удачное, Ленина, Новосергеевка, Котляровка и Богдановка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, потери украинских сил за сутки составили до 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины. Уничтожены семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям семи механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Часов Яр, Константиновка, Артем, Калиново и Тарасовка Донецкой народной республики", - сообщили в военном ведомстве.

В течение суток, по словам военных, армия Украины потеряла здесь до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Комар, Бурлацкое и Вольное Поле Донецкой народной республики", - информирует Минобороны.

Согласно сообщению, ВСУ потеряли на этом участке до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки "Днепр", по данным министерства обороны, улучшили тактическое положение. За сутки нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области. Уничтожено до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

На белгородском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Великий Прикол и Осоевка Сумской области. "Потери противника составили свыше 85 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля", - сказали в Минобороны.

Российские военные за сутки сбили 95 украинских дронов и три снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

По данными министерства, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение пунктам управления беспилотников, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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