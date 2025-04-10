Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям пяти бригад ВСУ в Сумской области

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" нанесла удары по позициям пяти украинских бригад в Сумской области, потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Проходы, Турья, Краснополье, Угроеды и Миропольское Сумской области", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, ВСУ за сутки на данном направлении потеряли до 105 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Группировка войск "Центр" в течение суток заняла более выгодные рубежи, в её зоне ответственности потери армии Украины составили до 430 военнослужащих, также сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Елизаветовка, Петровского, Котляровка, Новосергеевка и Богдановка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства обороны.

По его информации, потери украинских сил в зоне действий группировки за прошедшие сутки составили до 430 военнослужащих, а также пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Заря, Клебан-Бык, Григоровка и Тарасовка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении военного ведомства.

За сутки на этом участке, по данным Минобороны, украинская армия потеряла до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Макеевка Луганской народной республики, Двуречанское Харьковской области, Ямполь и Кировск Донецкой народной республики", - сообщили в министерстве обороны.

Армия Украины потеряла здесь в течение суток более 250 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов, сказали в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное Донецкой народной республики", - информирует Минобороны.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщили российские военные.

По информации Минобороны, подразделения группировки "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского Запорожской области. За сутки уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Кроме того, российские военные заявили, что в течение суток сбили 200 дронов ВСУ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50812 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22752 танка и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23434 орудия полевой артиллерии и минометов, 33876 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.