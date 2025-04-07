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Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Южной Осетией о пенсиях

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение России и Южной Осетии о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в республике, сообщает официальный портал правовой информации.

Протокол к соглашению от 25 ноября 2016 года был подписан в Москве 4 октября прошлого года.

В частности, изменения предусматривают возврат югоосетинской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти, с последующей возможностью взыскания соответствующих сумм в порядке регресса с соответствующих виновных лиц; прямое закрепление возможности заключения межведомственных соглашений, включая соглашения об организации взаимодействия в электронном виде.

Протокол также закрепляет необходимость соблюдения конфиденциальности информации, обмен которой осуществляется в ходе сотрудничества, предусматривает беспрепятственное перемещение через границу грузов (компьютерной, копировальной техники и др.), необходимых для выполнения российской стороной обязательств в целях реализации соглашения.

Кроме того, протокол предусматривает освобождение российской стороны от каких-либо пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников Фонда пенсионного и социального страхования РФ на территории Республики Южная Осетия при организации приема граждан и документов от них в целях установления и выплаты пенсии и доплаты к ней в соответствии с соглашением и законодательством РФ.

Владимир Путин Южная Осетия
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