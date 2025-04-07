Совокупный бюджет российской науки оценен в $15 млрд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Совокупный бюджет российской науки достигает $15 млрд сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, выступая на 28-й Комиссии ООН по науке и технике в Женеве.

По его словам, Россия входит в десятку ведущих стран планеты по объему научных исследований и разработок.

"Сохранение столь высоких показателей, а также обеспечение технологического лидерства страны закреплено в президентском указе о национальных целях развития России до 2036 года. По прогнозам, уровень общих затрат на науку должен составить не менее 2% ВВП к 2030 году", - отметил Могилевский.