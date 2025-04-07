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В госпрограмме РФ закрепили цель по достижению в 2030 г. экспорта продукции АПК в $55,2 млрд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ закрепило в госпрограмме развития сельского хозяйства цель по достижению в 2030 году экспорта продукции АПК в $55,2 млрд.

Это предусмотрено изменениями, которые внесены в госпрограмму постановлением, подписанным 4 апреля 2025 года и размещенным на официальном портале правовой информации.

Ранее эта цифра фигурировала как расчетная на основе поставленной президентом перед российским АПК задачи - достичь роста экспорта в 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

В действовавшей до этого редакции программы значилась цель по достижению в 2030 году экспорта в $47,1 млрд. В новой редакции она сформулирована как "достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в номинальных ценах) в размере $55,2 млрд к концу 2030 года".

Как сообщалось, в 2024 году РФ экспортировала продукции АПК на $42,6 млрд против $43,1 млрд в 2023 году.

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