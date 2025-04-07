В Центральном федеральном округе число пожаров выросло впятеро после малоснежной зимы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - На территории Центрального федерального округа природные пожары могут затронуть более 5,5 тысячи населенных пунктов, сообщила пресс-служба МЧС. Глава министерства Александр Куренков через пресс-службу сообщил, что после малоснежной зимы количество природных пожаров в округе выросло почти в пять раз.

Куренков провел рабочее совещание по предупреждению природных пожаров и минимизации их последствий на территории ЦФО.

"В отдельных муниципальных образованиях Рязанской, Смоленской и Тверской областей уже действует особый противопожарный режим. (...) Следует принять дополнительные меры по исключению неконтролируемых сельскохозяйственных палов. Зачастую именно эти палы сухой растительности переходят в масштабные лесные пожары и создают дополнительную угрозу жилым домам", - сказал он.

"Для обеспечения согласованности действий всех органов власти и реагирующих подразделений при прохождении пожароопасного сезона 2025 года формируется рабочая группа правительственной комиссии", - сообщили в МЧС.

Для защиты населенных пунктов от природных пожаров в регионах ЦФО обустроены противопожарные минерализованные полосы общей протяженностью более 10 тысяч км.

Для установления ответственных в возникновении пожара будут задействованы современные технологии мониторинга, в том числе видеонаблюдения и распознавания лиц.