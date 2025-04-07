Минприроды подготовило изменения в правила охоты в России

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минприроды России разработало проект приказа, вносящего изменения в правила охоты и расширяющего полномочия глав регионов по регулированию сроков добычи всех видов охотничьих ресурсов, сообщила пресс-служба министерства.

Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник для общественного обсуждения, которое завершится 21 апреля.

"Планируется расширить полномочия глав регионов, разрешив регулировать сроки добычи на все виды охотничьих ресурсов в зависимости от региональных особенностей. Это даст возможность более полно учитывать интересы охотников и охотпользователей", - говорится в сообщении пресс-службы Минприроды.

В частности, среди возможных изменений - перенос открытия охоты на все половозрастные группы лосей с 15 сентября на 1 октября; при этом в Республике Саха (Якутия) старт остаётся прежним (15 сентября), что позволит начать добычу в приемлемых погодных условиях.

"Учитывая стабильную численность сибирского горного козла, предлагается предоставить главам регионов право устанавливать дополнительный срок охоты на самцов копытного животного с 1 мая по 15 июня. Добыча в этот период будет возможна исключительно на самцов в пределах установленных годовых лимитов и квот. Это позволит снизить промысловую нагрузку на вид в период гона за счёт смещения части разрешённого объёма добычи на более поздний период, когда самцы держатся отдельными группами", - сказано в сообщении.

Минприроды напоминает, что лимит добычи охотничьих ресурсов утверждается на год и от продолжительности срока охоты не зависит.

Кроме того, документ предлагает увеличить период добычи от шести дней до месяца "для некоторых видов охотничьих ресурсов, популяция которых значительно выросла и стабильна": вальдшнеп, чья численность, по данным Минприроды, значительно увеличилась и только в европейской части России насчитывается от 6 до 14 млн птиц, а также ондатра и бобр, популяции которых стабильны. При этом отмечается, что в продлённый период с помощью огнестрельных охотничьих ружей добыча на эти два вида грызунов запрещена, однако окончательное решение по определению сроков охоты остаётся за конкретным регионом.

В свою очередь для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также лиц, постоянно проживающих на островах Колгуев и Вайгач, проектом приказа предлагается ограниченно разрешить добычу гусей на этих территориях. По мнению Минприроды, "учитывая, что на этих островах проживает всего 75 охотников, это позволит повысить социальную защищенность этой группы населения и не окажет существенного влияния на состояние популяции гусей".

"В целях развития племенного охотничьего собаководства проект незначительно увеличивает сроки добычи отдельных видов пернатой дичи, зайцев, лисицы, енотовидной собаки с использованием подружейных собак, лаек, гончих, борзых и норных собак, на которых у охотника имеются специальные документы о происхождении собаки", - сказано в сообщении Минприроды.

Отдельно отмечается, что сроки охоты на медведей остаются прежними: на бурого - с 21 марта по 10 июня и с 1 августа по 31 декабря, а на гималайского - с 1 августа по 31 декабря.