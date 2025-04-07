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Регионам РФ со средней обеспеченностью разрешат тратить списанные долги на нацпроекты и СВО

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил ко второму чтению поправку в Бюджетный кодекс (БК), которая разрешает регионам РФ со средним уровнем бюджетной обеспеченности (от 0,65 до 0,85) использовать высвобождаемые за счет списания долгов по бюджетным кредитам средства на реализацию национальных проектов и СВО.

Поправки были внесены депутатами ко второму чтению законопроекта N875792-8.

"Это позволит еще примерно 20 субъектам РФ направлять высвобождаемые в результате списания средства на расходы, связанные с проведением специальной военной операции, и реализацию национальных проектов", - говорилось ранее в заключении комитета, который предлагал закрепить эту норму ко второму чтению законопроекта, чтобы субъекты РФ могли использовать высвобождаемые средства уже в 2025 г.

Сейчас только регионы с уровнем бюджетной обеспеченности меньше 0,65 (доходы на душу в регионе/средние по РФ - ИФ) могут направлять высвобождаемые средства от списания бюджетных кредитов на СВО и нацпроекты. Комитет предлагает поднять порог до 0,85.

Кроме того, в законопроект включена норма о переносе на 2030 г. уплаты процентов по бюджетным кредитам, начисляемых в 2025-2029 гг. Речь идет о бюджетных кредитах, предоставленных регионам на общие нужды и учтенных по состоянию на 1 марта 2024 г., за исключением займов на инфраструктуру, временных казначейских кредитов под 3% и средств на пополнение остатков на счетах.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 8 апреля.

Госдума
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