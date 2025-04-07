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В Минобрнауки оценили почти в 40% долю женщин среди исследователей в России

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В России среди ученых насчитывается свыше 130 тысяч женщин, это почти 40% от общего количества исследователей в стране, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский, выступая в понедельник на 28-й комиссии ООН по науке и технике в Женеве.

По его словам, этот показатель делает Россию одним из мировых лидеров по гендерному равенству в научно-технологической сфере. Могилевский сообщил, что доля исследователей в возрасте до 39 лет в РФ составляет 44%.

Замглавы Минобрнауки отметил, что важным аспектом сохранения женщин в науке выступают меры поддержки студенческих семей. В России насчитывается более 25 тысяч таких семей, из них с детьми - более 5,5 тыс.

"Открываем на базе университетов группы кратковременного пребывания детей, комнаты матери и ребенка. На февраль этого года создано более 170 таких пространств, их количество будет расти дальше. Кроме того, в российских университетах предусмотрен перевод на обучение за государственный счет женщин, родивших детей в период обучения. Выплачивается материальная помощь студентам с детьми, а также предоставляется возможность перехода на индивидуальный учебный план", - сказал Могилевский.

Минобрнауки РФ
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