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Более 373 тыс. публикаций и каналов удалили из Telegram по требованию РКН с 2017 г.

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram удалил по требованию Роскомнадзорас 2017 года более 373 тыс. публикаций или каналов, сообщила в понедельник пресс-служба РКН.

"В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тыc. публикаций или Telegram-каналов", - говорится в сообщении пресс-службы в ответ на запрос "Интерфакса".

РКН уточнил, что речь идет о публикациях и каналах, удаленных с 2017 года.

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