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Лавров обсудил с послами стран Центральной Азии евразийскую безопасность, диалог РФ-США и Украину

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник встретился в Москве с главами дипломатических миссий ряда государств Евразии, аккредитованными в России, дал принципиальные оценки ситуации в сфере безопасности в различных частях Евразии, сообщает МИД РФ.

"Проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с реализацией выдвинутой президентом России Владимиром Путиным инициативы создания новой архитектуры безопасности в Евразии с участием всех государств континента и их объединений", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе обсуждения, как сообщают в МИДе, "подчеркнута необходимость обеспечения стабильности на евразийском пространстве, применения на практике принципа неделимости безопасности и обеспечения преимущественной ответственности евразийских государств за решение евразийских проблем". "Отмечено значение организуемой ежегодно в Минске международной конференции для проведения серьезной дискуссии по евразийской безопасности", - говорится в сообщении.

"Министр привлек внимание к выдвинутой Республикой Беларусь и поддержанной Российской Федерацией инициативе подготовки "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке" - программного документа, в котором могли бы быть изложены рамочные параметры архитектуры континентальной безопасности", - сообщили в дипведомстве.

"В ходе дискуссии были затронуты и другие вопросы международной повестки дня, включая проблематику российско-американского диалога и урегулирования украинского кризиса", - отмечается в сообщении.

МИД РФ Сергей Лавров
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