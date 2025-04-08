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Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 за неделю снизилась на 9%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Число заболевших гриппом и ОРВИ в России по сравнению с прошлой неделей снизилось на 8,9%, заболеваемость COVID-19 за аналогичный период также снизилась на 9%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По итогам 14-й недели в РФ наблюдается продолжение снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Количество заболевших составило 774 тыс. случаев за неделю, что на 8,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций также снизилось на 9,1%", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на грипп приходится 54,9% из всех выявленных случаев. Среди вирусов гриппа преобладает вирус гриппа В, его доля превышает 70%.

"Снижение заболеваемости COVID-19 также продолжается. По итогам прошедшей недели было зарегистрировано 2,2 тыс. случаев, что на 9% ниже, чем на предыдущей неделе", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в целях предотвращения распространения респираторных инфекций в России на прошлой неделе были закрыты 41 школа и 47 дошкольных учреждений.

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ за неделю на 16,7%, заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась более чем на 18,3%.

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