Заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю снизилась на 9%, COVID-19 - на 12%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Число заболевших гриппом и ОРВИ в России по сравнению с прошлой неделей снизилось на 9%, заболеваемость COVID-19 за аналогичный период снизилась на 12%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На 15 неделе в РФ отмечено продолжение снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом - на 9%, количество заболевших составило 703 тыс. человек. Также снизилось число госпитализированных больных с острыми респираторными инфекциями - на 16,5 %", - сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что "грипп теряет лидирующее положение среди респираторных вирусов", за прошлую неделю он выявлен у 46% заболевших.

"Продолжается снижение заболеваемости COVID-19. По итогам 15 недели зарегистрировано 2 тыс. случаев, что на 12% меньше, чем на предыдущей неделе. При этом, снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах. Охват тестированием в сутки остается на уровне прошлой недели", - добавили в сообщении.