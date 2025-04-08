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В Совете судей заявили о критически низком финансировании медицинского обеспечения судей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Медицинское обеспечение судей и членов их семей крайне низкое и нуждается в дополнительном финансировании, считают в Совете судей России.

"Объем финансирования на одного судью в настоящее время является критически низким (...) складывается ситуация, не позволяющая получить судьям полный пакет медицинских услуг, гарантированный им законом", - заявил Совет.

Судебный департамент при Верховном суде ежегодно заключает государственный контракт на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию судей и членов их семей, которым предусматривается предоставление услуг в рамках выделенного финансирования. По информации департамента, "на одного судью выделяется 7 тысяч рублей, в отличие от госкорпораций, в которых суммы на эти цели предусматриваются в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а в некоторых и до 100 тысяч рублей".

В Совете судей отметили, что уже сформулированы предложения по совершенствованию комплексной программы ДМС, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

"Судебный департамент должен активизировать работу по повышению уровня медицинского обеспечения судей и получению для этого дополнительного финансирования от правительства. Сегодня медицинские расходы оплачиваются судьям не в полном объеме, и за прошедшие годы уровень медицинского обеспечения значительно снизился", - заявил председатель Совета судей Виктор Момотов.

Виктор Момотов Совет судей Верховный суд
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