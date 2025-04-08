Поиск

РЖД увеличат число мест в южных поездах и усилят борьбу с перекупщиками билетов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2025 году увеличит количество мест в поездах южного направления и активизирует борьбу с перекупщиками билетов, сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников на конференции "PRO//Движение.Туризм" в Светлогорске.

"Есть такие традиционные туристические направления южные и любимые пассажирами поезда, (билеты на - ИФ) которые очень быстро раскупаются. Но не секрет, что у нас летом в направлении юга порядка 60 пар поездов, хотя вне сезона это порядка 30. То есть мы имеем двукратное увеличение объема перевозок, и каждый год мы добавляем количество мест. В этом году это увеличение составит 2-2,5%. Но отдельно рассматриваем вопрос по противодействию возможности выкупа и перепродажи билетов", - сказал Колесников.

По его словам, в прошлом сезоне в этом направлении уже было много сделано. Так, введен сервис-лист ожиданий, где фактически можно оставить возможность запроса на выкуп билетов. И через какое-то время при возврате гражданами таких билетов заказчику будет предложена покупка.

"Сейчас мы дорабатываем сервис, когда мы не ждем в течение двух часов подтверждения возможности выкупа", - добавил Колесников.

Он также отметил, что разработан программный комплекс, который "фактически останавливает работу перекупщиков или аккаунтов, которые работают вне нормы". Таким образом, предполагается покупка билетов исключительно для собственных нужд и в определенном порядке.

"За два месяца мы уже подключили порядка двух тысяч аккаунтов, которые таким образом ввели, для себя формировали возможность выкупа билетов. Сейчас аппаратно-программный комплекс позволяет по определенным алгоритмам очень быстро заблокировать бот-перекупщик. Понимаем, что в некоторой степени доступность билетов с учетом этого будет больше, а несправедливости при их выкупах, ну очевидно, либо не будет совсем, либо это будет малое число, с которым мы также продолжим бороться", - заключил Колесников.

РЖД Иван Колесников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Принят закон о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентов

Госдума "реанимирует" законопроект о ликвидации микродолей в жилье

Закон о возможности заочно судить релокантов принят во II и III чтении

Закон о возможности заочно судить релокантов принят во II и III чтении

МИД РФ отметил, что договор с Ираном не предусматривает военного союза и оказания военной помощи

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

"Саянскхимпласт" в ответ на иск Генпрокуратуры заявил о законности своего создания

В Кремле исключают обсуждение мирного договора с Японией на фоне недружественных шагов Токио

В Кремле исключают обсуждение мирного договора с Японией на фоне недружественных шагов Токио

В Кремле поддержали идею прямых переговоров между США и Ираном

Представители Роскосмоса и NASA обсудили сотрудничество после завершения проекта МКС

В Минстрое верят, что 2025 год строительная отрасль перенесет "нормально"

В Минстрое верят, что 2025 год строительная отрасль перенесет "нормально"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6144 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне64 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });