РЖД увеличат число мест в южных поездах и усилят борьбу с перекупщиками билетов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2025 году увеличит количество мест в поездах южного направления и активизирует борьбу с перекупщиками билетов, сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников на конференции "PRO//Движение.Туризм" в Светлогорске.

"Есть такие традиционные туристические направления южные и любимые пассажирами поезда, (билеты на - ИФ) которые очень быстро раскупаются. Но не секрет, что у нас летом в направлении юга порядка 60 пар поездов, хотя вне сезона это порядка 30. То есть мы имеем двукратное увеличение объема перевозок, и каждый год мы добавляем количество мест. В этом году это увеличение составит 2-2,5%. Но отдельно рассматриваем вопрос по противодействию возможности выкупа и перепродажи билетов", - сказал Колесников.

По его словам, в прошлом сезоне в этом направлении уже было много сделано. Так, введен сервис-лист ожиданий, где фактически можно оставить возможность запроса на выкуп билетов. И через какое-то время при возврате гражданами таких билетов заказчику будет предложена покупка.

"Сейчас мы дорабатываем сервис, когда мы не ждем в течение двух часов подтверждения возможности выкупа", - добавил Колесников.

Он также отметил, что разработан программный комплекс, который "фактически останавливает работу перекупщиков или аккаунтов, которые работают вне нормы". Таким образом, предполагается покупка билетов исключительно для собственных нужд и в определенном порядке.

"За два месяца мы уже подключили порядка двух тысяч аккаунтов, которые таким образом ввели, для себя формировали возможность выкупа билетов. Сейчас аппаратно-программный комплекс позволяет по определенным алгоритмам очень быстро заблокировать бот-перекупщик. Понимаем, что в некоторой степени доступность билетов с учетом этого будет больше, а несправедливости при их выкупах, ну очевидно, либо не будет совсем, либо это будет малое число, с которым мы также продолжим бороться", - заключил Колесников.