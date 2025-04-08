РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" планирует в 2025 году увеличить глубину бронирования билетов на туристические поезда со 120 до 180 суток, сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников на конференции "PRO//Движение.Туризм".

"Сегодня мы формируем методику, которая закрепляет условия для формирования железнодорожного туристического маршрута. Последние 5 лет мы активно занимаемся развитием туристической сети. В прошлом году мы закончили сетью в 91 маршрут, где было порядка 60 дальних и около 30 пригородных маршрутов", - сказал Колесников.

По его словам, в РЖД есть понимание, что туристические поездки не бытовые и не деловые, они особенные с точки зрения их планирования людьми. Они планируются россиянами заранее.

"И потому мы смогли принять решение об изменении глубины продаж туристических поездов с 120 суток до 180 суток. Все нормативные документы у нас сформированы, соответствующая телеграмма подписана, в самое ближайшее время мы увидим глубину продаж 180 суток", - отметил топ-менеджер.

Он также подчеркнул, что железнодорожный туризм РЖД выстраивает в сотрудничестве с регионами. Вместе прорабатываются маршруты, привязанные к интересным локациям, региональным брендам, событиям и культурным мероприятиям.

"Видим те зоны, где мы уже представлены железнодорожным туризмом, видим, где более чем уместно его развивать. Это и Север, и Алтайский край, Республика Тыва, Республика Алтай, Сахалин. Понятно, безусловно, южные направления и Калининград, у которых есть такой потенциал более темпового роста, чем сейчас уже фактически сложился", - заключил Колесников.