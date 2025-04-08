Суверенный архитектурно-визуальный код разработают в России

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В России планируется разработать архитектурно-визуальный код, отражающий национальные традиции, а также визуальные и художественные особенности народов страны.

В рамках международной экспертной программы по архитектуре и урбанистике "Вглядываясь в будущее" Национальный центр "Россия" и Клуб инвесторов Москвы подписали меморандум о совместной работе над визуальным образом страны в сфере архитектуры и градостроительства. Подписи под документами поставили гендиректор центра "Россия" Наталья Виртуозова и исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

"Формирование единого архитектурного кода будет учитывать архитектурные традиции России, а также визуальные и художественные особенности, соответствующие народам и национальностям страны. Для успешной выработки этого кода необходима синергия усилий урбанистов, социологов, историков, культурологов, проектировщиков и, конечно же, строителей", - заявил Преображенский.

Он отметил, что участники соглашения организуют диалог внутри экспертного сообщества.

"Организационные возможности и компетенции участников соглашения позволят собрать пул патриотически настроенных экспертов в разных сферах бизнеса и науки способных создать необходимый "банк идей", - добавил исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы.