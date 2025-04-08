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РЖД продолжат долгосрочную программу обновления парка пассажирских вагонов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" намерено в 2025 году заключить новый долгосрочный контракт на строительство современных пассажирских вагонов, сообщил генеральный директор АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов на конференции "PRO//Движение.Туризм" в Светлогорске.

"Мы - перевозчик. Наша задача - заботиться о пассажире, делая поездку безопасной, комфортной и доступной. В 2025 году у нас завершается первый долгосрочный 7-летний контракт с изготовителями пассажирских вагонов. Подводя итоги, хочется сказать, что он успешно реализован и на рельсы поставлено более 3 тысячи новых вагонов локомотивной тяги, из них порядка 800 - это двухэтажные вагоны", - сказал Пястолов.

По его словам, это позволило не превысить "совершеннолетие вагонного парка". То есть в РЖД средний возраст пассажирского подвижного состава - семнадцать с половиной лет. Это позволило значительно улучшить рост потребительской оснащенности.

"В текущем году мы планируем подписать следующий долгосрочный контракт с ОАО "Тверской вагоностроительный завод" на разработку и поставку пассажирских вагонов локомотивной тяги", - отметил гендиректор.

Он подчеркнул, что заказчик ориентируется на потребности пассажиров, современные тренды, опыт перевозчиков других стран. Должна повыситься доступность вагонов для маломобильных пассажиров. Новые штабные вагоны будут оснащаться двумя раздельными купе для инвалидов.

В структуре заказа будут вагоны габарита Т - в таком вагоне кузов на 30 см шире кузова обычного вагона, длина на 3 м больше. Это позволит значительно комфортнее разместиться пассажирам, добавить в вагон еще одно купе. Полки станут длиннее. И в целом комфорт улучшится, уточнил Пястолов.

В плацкартных вагонах габариты тоже станут больше. Спальная полка будет увеличена на 20 см в длину и на 3 см в ширину. Локализация производства этих вагонов будет на уровне 95%.

"Помимо закупки новых вагонов, хороший результат показывает и обновление вагонов посредством капитального ремонта. Так, новый вагон СВ получил вертикальное расположение полок. В этом году у нас таких вагонов уже 21. До конца года еще 38 вагонов будет изготовлено, из которых 28 - это уже СВ с традиционным горизонтальным размещением. В вертикальных вагонах есть возможность объединения купе в так называемый семейный сингл", - добавил глава ФПК.

Он также сообщил, что для туристических поездов разрабатываются особые вагоны. В качестве пилотного проекта появится вагон-бар с широкими окнами, для поезда "Байкал" - обзорные вагоны.

"Я не говорю про кондиционеры, биотуалеты, которые сегодня воспринимаются уже как данное, ими оснащено более 90% парка. Например, доля вагонов с USB и розетками 220 вольт за 7 лет выросло значительно и сегодня уже приближается к 90%. Вагонов с душевыми стало в три раза больше", - заключил Пястолов.

"Федеральная пассажирская компания" создана 3 декабря 2009 года, а с 1 апреля 2010 года начала самостоятельную деятельность в качестве перевозчика. ФПК занимается перевозкой пассажиров в дальнем следовании. 100% минус одна акция компании владеет ОАО "Российские железные дороги".

РЖД ФПК Владимир Пястолов
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