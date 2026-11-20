Путин прибыл в Таджикистан с двухдневным рабочим визитом

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Таджикистан с рабочим визитом.

У трапа самолета Путина встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе визита планируется обсудить ключевые вопросы развития стратегического партнерства РФ и Таджикистана.

Сам президент РФ на пресс-конференции в четверг подробнее рассказал о некоторых темах, которые планируется затронуть в ходе визита. По его словам, в частности, переговоры будут касаться сотрудничества на афганском направлении и функционирования российской военной базы.