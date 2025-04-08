Принят закон об упрощении работы региональных операторов с "антиотмывочной" отчетностью

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который освобождает региональных операторов от обязанности отчитываться об операциях по получению переводов для формирования средств капитального ремонта в рамках "антиотмывочного" законодательства - ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма).

Документ (№619411-8) был внесен в парламент в мае 2024 г. группой депутатов и сенаторов.

Согласно действующему законодательству, получение денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (региональный оператор), подлежит "антиотмывочному" контролю.

В пояснительной записке авторы отмечают, что деятельность регионального оператора специально законодательно урегулирована и строго контролируется, в связи с чем операции по получению денежных средств имеют крайне низкий риск ПОД/ФТ ввиду специфики самого получателя платежа - регионального оператора.

"В текущих сложных экономических условиях крайне значимым является максимально возможное снижение затрат финансовых организаций на исполнение регуляторных требований, позволяющее им сосредоточиться на решении операционных задач и обеспечении бесперебойного оказания финансовых услуг гражданам и организациям", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов, принятие закона будет способствовать сокращению затрат организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на обязательную отчетность, направляемую в Росфинмониторинг, что позволит более эффективно распределять финансовые и трудовые ресурсы.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.