Аэропорты Волгограда, Саратова и Ульяновска временно приостановили работу

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, сообщил во вторник представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 19:26 мск на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгоград", - написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, уточнил он.

Позднее Кореняко сообщил, что временные ограничения введены в аэропорту Саратова. "В 20:30 мск введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также в аэропорту Саратов", - написал представитель Росавиации.

Он также проинформировал, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены и в аэропорту Ульяновска. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 21:15 мск введены также в аэропорту Ульяновск", - написал Кореняко.







