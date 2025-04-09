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Аэропорты Саратова и Ульяновска открыты после угрозы атаки БПЛА

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения сняты в аэропортах Саратова и Ульяновска, сообщает представитель Росавиации в своем телеграм-канале в среду.

"В аэропортах Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 8:55 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

Ограничения были введены накануне вечером из-за угрозы атаки БПЛА.

По данным Минобороны РФ, в ночь на среду над Саратовской областью был уничтожен один беспилотник.

Саратов Ульяновск Росавиация
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