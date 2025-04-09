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Минобороны РФ публикует архивные документы к 80-летию взятия Кенигсберга

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России к 80-летию взятия Кенигсберга запустило на сайте новый проект с рассекреченными документами.

Материалы из фонда Центрального архива Минобороны РФ опубликованы в мультимедийном проекте "Штурм Кенигсберга: неприступные бастионы пали перед мужеством" (https://kenigsberg80.mil.ru), говорится в сообщении министерства.

"В его основу легли ранее засекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России: директивы ставки Верховного главнокомандования, оперативные сводки штабов, боевые и политические донесения, исторические фотографии, схемы обороны, планы наступательных действий и наградные материалы", - сообщили военные.

Среди документов также опубликован подробный план кенигсбергской наступательной операции. В нем указана группировка, тактические и оперативные резервы, а также инженерное обеспечение оборонительного рубежа противника.

В разделе рассекречены материалы о поставленных задачах и этапах данной операции. Опубликована копия секретного приказа 1-го парашютно-танкового фузилерного батальона "Герман Геринг" от 10 октября 1944 г.

Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция проводилась с 13 января по 25 апреля 1945 года. Ее цель была направлена на уничтожение крупной группировки немецко-фашистских войск, сосредоточенной в Восточной Пруссии и северных районах Польши.

"Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны", - заявили в ведомстве.

Минобороны РФ
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