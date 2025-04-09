Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 3,2%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует заметное снижение под давлением общемирового падения рынков, в том числе цен на нефть, из-за новой спирали торговых войн, инициированных США. Негативным фактором для отечественного фондового рынка выступает также высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ.

Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов снизился на 3,2% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня; лидируют в откате ценные бумаги "Группы компаний ПИК" (-7,3%) и АФК "Система" (-6,5%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2658,06 пункта (-3,22%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 5,3%.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-5,3%), "Русала" (-4,7%), ВТБ (-4,5%), "Аэрофлота" (-4,2%), "Роснефти" (-4%), "Т-Технологии" (-4%), "Интер РАО" (-3,7%), "ФосАгро" (-3,7%), "Норникеля" (-3,6%), МКПАО "ВК" (-3,6%), "Газпрома" (-3,5%), "НЛМК" (-3,5%), "Северстали" (-3,3%), "ММК" (-3,3%), Сбербанка (-3,2%), "Сургутнефтегаза" (-3,1%), "Газпром нефти" (-2,8%), "МТС" (-2,8%), "АЛРОСА" (-2,7%), "Магнита" (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), "Московской биржи" (-1,9%), "Полюса" (-1,1%), "префы" Сбербанка (-3,3%) и "Сургутнефтегаза" (-2%),

Американские фондовые индексы снизились во вторник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили в минусе четвертую сессию подряд в связи с сохраняющейся обеспокоенностью инвесторов возможными последствиями вводимых Вашингтоном пошлин на импорт.

Рынок открылся ростом благодаря надеждам на то, что США начнут переговоры с торговыми партнерами, в результате которых пошлины могут быть снижены. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что около 70 стран обратились в Белый дом с предложениями о переговорах. Однако подъем оказался недолгим, рынок развернулся вниз после подтверждения Белым домом решимости президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Китая в размере 50% со среды. С учетом этого повышения пошлины для китайских товаров достигнут 104%.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что спад на американском фондовом рынке, спровоцированный торговой войной, может перерасти в долгосрочный циклический "медвежий" тренд в связи с усилением риска рецессии в экономике.

Американские ввозные пошлины на китайские товары меняются с ранее объявленных 34% на 84%, говорится в подписанном президентом США Дональдом Трампом указе. В нем отмечается, что Китай ввел 34%-е пошлины на импортируемые американские товары в качестве ответной меры на аналогичные тарифы, введенные в отношении КНР.

Трамп своим указом дал указание ставку пошлин на китайские товары "изменить, исключив "34%" в каждом месте, где он указан, и вставив вместо него "84%" во всех внешнеторговых документах. Таким образом, с учетом пошлин в 20%, которые были введены Трампом на товары из Китая в первый срок его президентства, суммарный тариф вырастает до 104%. Указ вступает в силу 9 апреля 2025 года в 12:01 по восточному летнему времени США.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе власти Китая приняли решение с 10 апреля ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США. В министерстве коммерции КНР указали, что это "ответные пошлины" на объявленные ранее Вашингтоном меры. 6 апреля замминистра коммерции КНР Лин Цзи заявил, что Китай за счет введения дополнительных 34%-х пошлин на товары из США стремится не только защитить законные права предприятий, но и вернуть США в нормальную систему международной торговли.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в среду утром продолжает снижаться (-1,6%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США в середине недели.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 9 апреля также в основном доминируют продавцы. Фондовые индексы Южной Кореи, Гонконга, Австралии и Японии падают на 1,5-3,7%. И лишь фондовый индикатор материкового Китая демонстрирует небольшой рост.

В свою очередь на нефтяном рынке в среду утром также преобладают негативные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $60,36 за баррель, что на 3,9% ниже уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 4,3% - до $57,01 за баррель.