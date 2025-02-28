В России суммарный коэффициент рождаемости в 2024 году предварительно оценен в 1,4

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2024 году суммарный коэффициент рождаемости, по предварительным данным, незначительно снизился по сравнению с 2023 годом, сообщила в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова.

"По предварительным итогам 2024 года мы видим, что по сравнению с 2023 годом суммарный коэффициент рождаемости почти не изменился, он оставил 1,4", - сказала она.

При этом в 18 регионах отмечен рост уровня рождаемости, отметила вице-премьер, добавив, что среди них есть и регионы Центральной России и Северо-Запада.

По ее данным, сохранилась и динамика роста третьих и последующих детей в 2024 году - увеличение на 1,1% к 2023 году.

В 2023 году коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) составил 1,41.

"Мы с вами видим наши достижения в снижении младенческой смертности. Тоже еще не имеем окончательных данных, но, по предварительным данным, младенческая смертность не превысит 4 промилле (1 промилле - 0,1 процента). Это хороший показатель", - сказала также Голикова.

Ранее замминистра здравоохранения Евгения Котова сообщила, что показатель младенческой смертности за шесть лет реализации национального проекта "Здравоохранение" в стране снизился почти на 20%.