Поиск

Что произошло за день: среда, 9 апреля

Освобождение Ефремова, взаимное повышение пошлин США и Китая и беспилотные грузовики на ЦКАД

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов вышел из колонии. После аварии 2020 года он был приговорен к 7,5 года колонии общего режима, а в марте было удовлетворено ходатайство об условно досрочном освобождении.

- Китай повышает пошлины на товары США до 84%. Новые тарифы должны вступить в силу 10 апреля. Дональд Трамп в свою очередь заявил, что повышает пошлины на товары из Китая до 125%.

- Украина в ночь на среду атаковала компрессорную станцию "Кореновская", которая обеспечивает газоснабжение "Турецкого потока", сообщает Минобороны РФ. Также была атакована газораспределительная станция "Темрюк". Все беспилотники ВСУ в районе объектов были нейтрализованы.

- Экс-совладелец "Азбуки вкуса" Кирилл Якубовский осужден на 8 лет за мошенничество. Другой фигурант дела - основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский получил 13,5 года колонии.

- Индекс МосБиржи упал к 2650 пунктам вслед за падением цен на нефть.

- Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей.

- РКН сообщил о запуске в Telegram бота для каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков. В ведомстве заявляют, что бот позволяет владельцам каналов получить соответствующую нормативным правилам маркировку.

- Движение беспилотных грузовиков запустили на ЦКАД в Подмосковье. По трассе поехали первые четыре таких машины: две фуры "КАМАЗ" дочернего камазовского автоперевозчика NatCar и ещё две - компании Navio.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России в апреле потребление газа обновляет максимум из-за поздних холодов

РКН сообщил о запуске в Telegram бота для каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков

РКН сообщил о запуске в Telegram бота для каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков

Алексею Хотину предъявлено новое обвинение в мошенничестве

Индекс МосБиржи упал к 2650 пунктам вслед за падением цен на нефть

Индекс МосБиржи упал к 2650 пунктам вслед за падением цен на нефть

Экс-совладелец "Азбуки вкуса" Якубовский осужден на 8 лет за мошенничество

Экс-совладелец "Азбуки вкуса" Якубовский осужден на 8 лет за мошенничество
Дипломатическое противостояние

РФ в качестве ответной меры высылает двух румынских дипломатов

РФ в качестве ответной меры высылает двух румынских дипломатов

Движение беспилотных грузовиков запустили на ЦКАД в Подмосковье

Движение беспилотных грузовиков запустили на ЦКАД в Подмосковье

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

В СК сообщили о задержании начальника управления ФСИН по Башкирии

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об атаке ВСУ на станцию, обеспечивающую газоснабжение "Турецкого потока"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6163 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе382 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });