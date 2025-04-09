Что произошло за день: среда, 9 апреля

Освобождение Ефремова, взаимное повышение пошлин США и Китая и беспилотные грузовики на ЦКАД

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов вышел из колонии. После аварии 2020 года он был приговорен к 7,5 года колонии общего режима, а в марте было удовлетворено ходатайство об условно досрочном освобождении.

- Китай повышает пошлины на товары США до 84%. Новые тарифы должны вступить в силу 10 апреля. Дональд Трамп в свою очередь заявил, что повышает пошлины на товары из Китая до 125%.

- Украина в ночь на среду атаковала компрессорную станцию "Кореновская", которая обеспечивает газоснабжение "Турецкого потока", сообщает Минобороны РФ. Также была атакована газораспределительная станция "Темрюк". Все беспилотники ВСУ в районе объектов были нейтрализованы.

- Экс-совладелец "Азбуки вкуса" Кирилл Якубовский осужден на 8 лет за мошенничество. Другой фигурант дела - основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский получил 13,5 года колонии.

- Индекс МосБиржи упал к 2650 пунктам вслед за падением цен на нефть.

- Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей.

- РКН сообщил о запуске в Telegram бота для каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков. В ведомстве заявляют, что бот позволяет владельцам каналов получить соответствующую нормативным правилам маркировку.

- Движение беспилотных грузовиков запустили на ЦКАД в Подмосковье. По трассе поехали первые четыре таких машины: две фуры "КАМАЗ" дочернего камазовского автоперевозчика NatCar и ещё две - компании Navio.