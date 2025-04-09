Военные РФ сообщили об атаке ВСУ на станцию, обеспечивающую газоснабжение "Турецкого потока"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Украина в ночь на среду предприняла атаку двух объектов в Краснодарском крае - компрессорной станции "Кореновская", которая обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток", и газораспределительной станции "Темрюк", сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, все беспилотники ВСУ в районе объектов были нейтрализованы.

"С 23:38 минут 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА по компрессорной станции "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края. Данная компрессорная станция обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток". Мощность перекачки станции "Кореновская" составляет 31,5 млрд кубометров газа в год", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено. Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту", - отметили в военном ведомстве.

Там заявили, что в 2:30 9 апреля ВСУ совершена атака с применением двух БПЛА газораспределительной станции "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк.

"Оба БПЛА уничтожены на безопасной от объекта дистанции", - сообщили российские военные.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год.



