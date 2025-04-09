Движение беспилотных грузовиков запустили на ЦКАД в Подмосковье

Беспилотные грузовые автомобили на Центральной кольцевой автомобильной дороге Фото: Александр Рюм/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Эксперимент по перевозкам грузов беспилотными фурами, который с 2023 года проводится на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, расширили на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) в Московской области, передал корреспондент "Интерфакса".

Церемония запуска движения высокоавтоматизированных грузовиков прошла на 53-м км ЦКАД, близ села Софрино. По трассе поехали первые четыре таких машины: две фуры "КАМАЗ" (под названием "Маяк-2") дочернего камазовского автоперевозчика NatCar, и ещё две - компании Navio.

"В планах у правительства в рамках инициативы по развитию беспилотных логистических коридоров в следующем году уже открыть беспилотное грузовое сообщение на трассе М-12 "Восток". И к 2030 году протяженность наших беспилотных коридоров должна составить порядка 20 тысяч километров", - отметил на церемонии запуска движения первый замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов.

"Использование цифровых решений делает наши трассы "умными", что создает необходимые условия для движения беспилотного транспорта. В настоящее время на ЦКАД работает свыше 250 видеокамер, почти каждая из которых оснащена автоматическими блоками выявления инцидентов. Также на трассе установлено более 300 детекторов транспорта и около 250 электронных знаков и табло", - рассказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин отметил, что компания как единственный российский производитель высокоавтоматизированного транспорта на базе грузового шасси собственного производства намерена продолжать работу по совершенствованию технологии беспилотной доставки.

"В этом году мы планируем выпустить образцы беспилотных грузовиков "Маяк-2.5" - это улучшенная, дополненная версия грузовиков "Маяк-2". Ещё через полтора-два года мы планируем выпустить "Маяк-3", это будет автомобиль максимально близкий к серийному решению", - сообщил глава "КАМАЗа".

Движение беспилотных грузовиков в РФ впервые было запущено в июне 2023 года на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Участниками проекта стали "ПЭК", Globaltruck, NatCar, "Агро-Авто" (перевозчик Х5), "Магнит" и "Газпромнефть-Снабжение". На трассе используются беспилотные грузовики КАМАЗа и компании Navio - всего 67 машин. С момента старта эксперимента суммарный пробег беспилотников превысил 7,2 млн км, коммерческий грузооборот составил более 800 тыс. кубометров груза. Ожидается, что концу 2025 года автопарк робофур на М-11 вырастет до 93 машин.

Движение высокоавтоматизированных автомобилей осуществляется в рамках экспериментально-правового режима, который был разработан на базе ассоциации Цифровой транспорт и логистика (ЦТЛ) и введен правительством РФ в 2022 году. В 2024 году этот механизм был распространен на ЦКАД, а также на трассу М-12, которая соединяет Москву с Казанью и далее - с Екатеринбургом. Планируется, что на М-12 беспилотники запустят в 2026 году.

Минтранс в среду также сообщил о начале онлайн-мониторинга движения беспилотных грузовиков на М-11 в "ЭРА-ГЛОНАСС". Первым к государственной информационной системе подключен самый крупный парк автономных грузовиков компании Navio - 43 машины. Позднее добавятся более 20 автомобилей других участников федерального проекта беспилотных логистических коридоров. Сервис впоследствии также распространится на ЦКАД и М-12 "Восток".

"С помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" мы получим инструмент управления и координации дальнейшего масштабирования высокоавтоматизированных транспортных средств. Статистика о пробегах, режимах работы и инцидентах в режиме реального времени позволит видеть картину в целом и принимать решения на основе объективных данных государственного оператора", - отметил замглавы Минтранса РФ Андрей Никитин.

Гендиректор оператора АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич добавил, что на автобеспилотниках протестируют создаваемую на инфраструктуре "ЭРА-ГЛОНАСС" платформу кибербезопасности автомобилей.

"Совместно с разработчиками автономных грузовиков мы отработаем предотвращение киберугроз, сценарии идентификации и минимизации последствий таких вмешательств. Такой подход снизит существующие риски компьютерных атак на высокоавтоматизированный транспорт, что критически важно для безопасности его использования при повышении уровня автономности. В рамках всего проекта мы будем использовать гибридную сеть связи на основе "ЭРА-ГЛОНАСС", которая сегодня тестируется и используется для мониторинга беспилотных воздушных судов и малой авиации. Также на нашей платформе уже более 380 тысяч транспортных средств - общественный транспорт во всех регионах России, перевозка опасных грузов и лесная техника", - цитирует Райкевича пресс-служба министерства.