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Правительство в четверг рассмотрит проект поправок о порядке въезда в РФ и выезда из страны

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект поправок в ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

Разработка законопроекта о внесении изменений в этот закон "продиктована необходимостью создания благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности", информирует пресс-служба кабинета министров.

Будет также рассмотрен вопрос о выделении Минстрою России в 2025 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам Донецкой народной республики и Запорожской области "в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятия по строительству многоквартирных домов, застройщики либо собственники которых не определены".

"Проект распоряжения направлен на обеспечение завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов на территориях Донецкой Народной Республики и Запорожской области, застройщики или собственники которых не определены", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в повестку заседания входит рассмотрение проектов изменений в Налоговый, Бюджетный и Жилищный кодексы РФ, а также ряд других вопросов.

Жилищный кодекс Правительство
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