Книжная ярмарка non/fictioNвесна начинает работу в Москве

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна открывается в четверг в Москве в Гостином дворе на Ильинке и будет работать до воскресенья, 13 апреля.

Посетителям ярмарки лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы самой разной направленности предложат почти 300 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий, иллюстраторов и культурных институций, сообщают организаторы мероприятия.

Ярмарка проходит в канун празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и экспозицию откроют тематические выставки "Великие книги Великой Победы", "Великая Отечественная война. 1941-1945. Советский плакат" и "Советское наследие".

Наиболее яркие новинки ярмарки будут представлены в виде топ-листов, которых в этом году пять: "Взрослая литература" - 181 книга, "Детская литература" - 69 книг, "Молодежная литература" - 35, "Комиксы" - 36 и "Особое детство" - 45 книг, уточняют организаторы.

Традиционно в самом начале экспозиции разместится коллективный стенд малых и региональных издательств. На нём 44 издательства и шесть региональных книжных магазинов представят читателям редкие и ценные издания, охватывающие практически все сферы гуманитарного и естественно-научного знания.

В программу ярмарки вошли более 300 мероприятий в различных форматах. Её гостей ждут встречи с писателями, поэтами, драматургами, издателями, публицистами, иллюстраторами, переводчиками, литературными критиками, учеными и популяризаторами науки, педагогами, кинематографистами, кинокритиками и другими интересными спикерами, обещают организаторы.

Центральный проект ярмарки называется "И+ИИ" / "Интеллект + Искусственный Интеллект" - комплексное публичное исследование взаимодействия человека и машины в создании произведений искусства, а также влияния ИИ на творчество, культуру и книжный бизнес. Проект состоит из трёх компонентов: работы дискуссионной площадки "Готовься к будущему", перформанса Льва Наумова "Машина вдохновения" и экспозиции "Сказочные исторИИ".

Созданное правительством Москвы Агентство креативных индустрий (АКИ) пятый год подряд даёт возможность столичным издательствам и иллюстраторам на бесплатной основе представить свои книги и художественные работы. В рамках проекта "Издательские сезоны" в секциях АКИ будут участвовать 40 издательств и иллюстраторов со взрослой, детской и подростковой литературой разных жанров.

Свою программу на ярмарке представит её официальный книжный сервис "Яндекс Книги". А в рамках конкурса на самую весомую покупку ежедневно посетители, чьи книжные покупки окажутся самыми тяжелыми, будут получать поощрительные призы и подарки от ярмарки. Организаторы напоминают, что абсолютный рекорд зимней ярмарки составил 115 кг.

Ярмарка non/fictioNвесна проходит при поддержке Минцифры России.

Билеты на ярмарку можно приобрести на ее сайте. Ярмарка работает с четверга, 10 апреля, по субботу, 12 апреля, с 11:00 до 21:00, в воскресенье, 13 апреля, - на час меньше: с 11:00 до 20:00.