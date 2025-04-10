Россия в минувшем сезоне увеличила экспорт сахара в 2,4 раза

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россия в сезоне 2023/24 ( август-июль) экспортировала около 1 млн тонн сахара, что в 2,4 раза больше, чем в предыдущем сезоне (415 тыс. тонн), сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Объем поставок приблизился к рекорду 2019/20 сезона - 1,5 млн тонн. "Это свидетельствует о восстановлении экспортного потенциала после временного запрета на вывоз в 2021/22 году", - говорится в сообщении.

Основными рынками для российского сахара остаются страны СНГ. По итогам 2023/24 сезона в топ-5 стран-покупателей вошли Казахстан, куда экспортировано 391 тыс. тонн, Узбекистан (215 тыс. тонн), Таджикистан (96 тыс. тонн), Азербайджан (66 тыс. тонн) и Киргизия (57 тыс. тонн).

Согласно сообщению, доля РФ в импорте сахара в эти страны значительно увеличилась. В Таджикистане и Киргизии весь импортный сахар - из РФ, в Казахстане его доля в поставках составила 80%, в Армении - 89%, в Туркмении - 81%.

Особенно заметен рост поставок в Узбекистан, где доля РФ за сезон увеличилась с 7% до 49%, а также в Азербайджан - рост с 36% до 100%.