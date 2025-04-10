Поиск

Россия в минувшем сезоне увеличила экспорт сахара в 2,4 раза

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россия в сезоне 2023/24 ( август-июль) экспортировала около 1 млн тонн сахара, что в 2,4 раза больше, чем в предыдущем сезоне (415 тыс. тонн), сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Объем поставок приблизился к рекорду 2019/20 сезона - 1,5 млн тонн. "Это свидетельствует о восстановлении экспортного потенциала после временного запрета на вывоз в 2021/22 году", - говорится в сообщении.

Основными рынками для российского сахара остаются страны СНГ. По итогам 2023/24 сезона в топ-5 стран-покупателей вошли Казахстан, куда экспортировано 391 тыс. тонн, Узбекистан (215 тыс. тонн), Таджикистан (96 тыс. тонн), Азербайджан (66 тыс. тонн) и Киргизия (57 тыс. тонн).

Согласно сообщению, доля РФ в импорте сахара в эти страны значительно увеличилась. В Таджикистане и Киргизии весь импортный сахар - из РФ, в Казахстане его доля в поставках составила 80%, в Армении - 89%, в Туркмении - 81%.

Особенно заметен рост поставок в Узбекистан, где доля РФ за сезон увеличилась с 7% до 49%, а также в Азербайджан - рост с 36% до 100%.

Агроэкспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ОСК предложила властям ограничить работу "ветхого" флота

Алексею Хотину вменили два эпизода мошенничества и создание преступного сообщества

Алексею Хотину вменили два эпизода мошенничества и создание преступного сообщества

Нестандартная ситуация сложилась в регионах юга европейской части России из-за снега

Книжная ярмарка non/fictioNвесна начинает работу в Москве

Книжная ярмарка non/fictioNвесна начинает работу в Москве

Ректор Псковского госуниверситета Ильина арестована по делу о мошенничестве

Российский индекс IMOEX2 взлетел к 2780 пунктам на фоне ралли нефти

Что произошло за день: среда, 9 апреля

В России в апреле потребление газа обновляет максимум из-за поздних холодов

РКН сообщил о запуске в Telegram бота для каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков

РКН сообщил о запуске в Telegram бота для каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков

Алексею Хотину предъявлено новое обвинение в мошенничестве

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6163 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе382 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });