Песков заявил, что на переговорах РФ-США в Стамбуле не обсуждают Украину

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - На российско-американских консультациях в Стамбуле не обсуждается украинское урегулирование, разговор идет о нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это - переговоры по линии МИД и Госдепартамента исключительно по вопросам урегулирования и нормализации двусторонних отношений. Тема украинского урегулирования не обсуждается на этих переговорах", - сказал он журналистам.

У представителя Кремля также поинтересовались, существуют ли какие-то временные рамки для выхода на договоренности в ходе этих консультаций.

"Нет, никаких временных рамок нет. Есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон", - ответил Песков.