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МИД России анонсировал второй раунд консультаций РФ-США по работе дипмиссий

Он состоится в ближайшие дни в Стамбуле, сообщила Мария Захарова

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Дипломаты России и США в ближайшие дни проведут второй раунд консультаций по нормализации работы дипмиссий, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.

По ее словам, "место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными, консультации пройдут в Стамбуле".

"Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев, теперь уже как посол России в США. Американскую - замгоссекретаря Соната Коултер. Остальные участники - также представители внешнеполитических ведомств России и США", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что на предстоящих консультациях "будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов обеих стран".

Первый раунд консультаций РФ и США по вопросу работы дипмиссий состоялся в Стамбуле в конце февраля. Тогда в МИД России сообщали, что переговоры прошли в содержательном ключе, стороны условились продолжить диалог по данному каналу.

МИД РФ Мария Захарова США Стамбул
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