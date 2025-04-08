Делегации США и РФ обсудят в Стамбуле 10 апреля нормализацию работу посольств

Тема Украины затрагиваться не будет, заявили в американском Госдепартаменте

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Представители США и России на этой неделе в Стамбуле проведут переговоры, на которых обсудят нормализацию работу посольств, сообщили во вторник в американском Госдепартаменте.

"10 апреля делегация США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипмиссий обеих стран", - сказала представитель Госдепа Тамми Брюс на брифинге.

Она отметил, что украинская тема "не стоит на повестке" этой встречи.

Также, по словам Брюс, делегации не будут затрагивать политические темы и вопросы, связанные с безопасностью.