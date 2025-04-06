Военные РФ поразили центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, поражена центральная артиллерийская база вооружения ВСУ, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА", - говорится в сообщении.

По словам военных, цель удара достигнута, объекты поражены.

В Минобороны РФ заявили, что оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам управления беспилотников, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.