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"Автодор" начал проектирование I этапа второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" приступила к проектированию I этапа второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга (КАД-2), сообщил вице-губернатор города Николай Линченко.

"К проектированию I этапа приступил "Автодор" – это соединения М11 с Мурманским шоссе и со строительством нового моста через Большую Неву. От нашего Вантового моста до следующего моста через Неву, который в составе Мурманского шоссе, – 42 км. (...) Новый автомобильный мост снизит транзитное движение с северного направления Мурманской области, направляющегося в центральную Россию через М11 на Московское шоссе, а также разгрузит Вантовый мост, который сегодня работает на пределах пропускной способности", - сказал Линченко, выступая на конференции "Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области" в четверг.

По его словам, строительство I очереди КАД-2 может быть реализовано в 2028-2029 годах.

Летом 2022 года сообщалось о том, что госкомпания "Автодор" приступит к проектированию КАД-2 в 2025 году. При этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе ПМЭФ-2024 рассчитывал на ускорение старта работ – в 2024 году.

Планируется, что после завершения строительства КАД-2 обеспечит скоростное движение транзитного транспорта от портов Балтийского моря и Мурманска в обход Петербурга.

Предполагается, что общая протяженность КАД-2 вокруг Петербурга составит порядка 348 км. Согласно подготовленному "Автодором" технико-экономическому обоснованию, только на первый этап КАД-2 потребуется около 200 млрд рублей.

Построить второе, более удаленное от Петербурга автомобильное кольцо по образу подмосковной ЦКАД в июле 2021 года предложил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что для такой крупной агломерации, как Петербург, "это будет, безусловно, востребовано".

Автодор Петербург КАД-2
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