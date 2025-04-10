Главы МИД Казахстана и России подтвердили нацеленность на развитие стратегического партнерства

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым вопросы взаимодействия в политической и экономической сферах, сообщил казахстанский МИД.

Встреча прошла в Алма-Ате в преддверии заседания совета министров иностранных дел СНГ.

Министры подробно обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Они подтвердили обоюдную нацеленность на всестороннее развитие стратегического партнерства и союзничества. Важное значение также было придано координации усилий в рамках международных и региональных организаций, отмечается в сообщении.

"Поддержание высокой динамики политического диалога и последовательная реализация достигнутых договорённостей остаются приоритетами двустороннего сотрудничества. Именно такой настрой задают наши президенты", - подчеркнул Нуртлеу.

Лавров отметил, что Казахстан - надежный союзник и сосед. "Мы традиционно оказываем поддержку друг другу как на двустороннем уровне, так и на международной арене, следуя курсу, определённому главами государств", - сказал глава российского МИД.

Министры отметили устойчивый рост двустороннего товарооборота, объём которого в 2024 году составил $27,8 млрд, увеличившись на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. Собеседники выразили взаимный интерес к достижению в обозримом будущем целевого показателя в $30 млрд, говорится в сообщении.

За большой вклад в укрепление и развитие отношений между странами заместители министра иностранных дел России Михаил Галузин и Александр Панкин были награждены орденом "Достык" (Дружба) II степени.