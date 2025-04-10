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В рыбной продукции из Черного моря не нашли отклонений от норм

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор провел более 2,8 тыс. исследований рыбной продукции, выловленной в Черном море, отклонений в пробах не выявлено, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"За период наблюдения несоответствия, связанные с ЧС, в исследованиях питьевой воды, воды источников водоснабжения, рыбы и морепродуктов, на территории Краснодарского края и Республики Крым не выявлялись", - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что лабораториями Роспотребнадзора продолжается мониторинг рыбной продукции, выловленной в Черном море. Рыба и аквакультура, включая устрицы и мидии, проверяются по четырем показателям: органолептические показатели, гистамин, бензапирен и полихлорированные бифенилы. Всего проведено свыше 2,8 тыс. исследований.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, с момента возникновения ЧС на территории Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя Роспотребнадзором отобрано около 17 тыс. проб, проведено свыше 52 тыс. исследований объектов окружающей среды, рыбы и морепродуктов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. При крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.

Роспотребнадзор Краснодарский край Крым
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