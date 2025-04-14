В Керчи нашли выбросы мазута с танкеров "Волгонефть"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Керчи на участке берега протяженностью 1,6 км на городском пляже и в Героевском нашли два новых выброса мазута, сообщил глава администрации города Олег Каторгин.

"Загрязнения незначительные, выброс мелкой фракции мазута", - написал Каторгин в своем телеграм-канале.

Загрязненный грунт убирают 85 человек и 10 единиц техники.

Каторгин добавил, что несколько мазутных пятен обнаружили в воскресенье, их убрали к вечеру.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС. В Крыму за все время собрано около 800 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта.