Послом России в Черногории назначен Александр Лукашик

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Лукашика чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Черногории. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Александр Лукашик родился 2 июля 1959 года. На дипломатической службе с 1989 года. Он работал в центральном аппарате МИД, в посольствах России в Республике Конго, Великобритании и Люксембурге. В 2013-2016 годах - начальник отдела БРИКС в Департаменте внешнеполитического планирования МИД России. В 2016-2022 годах был временным поверенным в делах России на Украине. С сентября 2022 по октябрь 2024 года был директором Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России.