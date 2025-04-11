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На "Тарусской птицефабрике" при пожаре погибли 74 тысячи кур

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Калужской области произошел пожар в птичнике Лопатинской птицефабрики в Тарусском районе, сообщил во "ВКонтакте" глава администрации района Михаил Голубев.

Птичник с молодняком уничтожен огнем, погибли 74 тысячи молодых кур.

"Основные корпусы птицефабрики не пострадали, производство яиц продолжается. Из персонала никто не пострадал", - написал Голубев.

Причины пожара выясняют специалисты.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, огонь тушили 15 пожарных на пяти спецавтомобилях.

ООО "Тарусская птицефабрика" производит ежедневно до 270 тысяч куриных яиц. Также выпускает жидкий меланж и куриный перегной. Согласно ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала принадлежит Араику Мхитаряну, также владеющему 99% в ООО "Кукареку" (Москва, производство и консервирование мяса птицы, выручка 165 млн рублей в год) и 100% уставного капитала АО "Яйцо" (деятельность по обработке данных).

МЧС Тарусский район Михаил Голубев Тарусская птицефабрика Лопатинская птицефабрика Калужская область Араик Мхитарян
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