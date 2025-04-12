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Роспотребнадзор не исключил роста заболеваемости геморрагической лихорадкой в РФ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не исключил роста числа заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в РФ в этом году, так как подъемы заболеваемости отмечаются раз в 4-5 лет.

Показатель заболеваемости в 2024 году в РФ (2,32 на 100 тыс. населения) оставался на среднем уровне, с начала 2025 года он составил 0,35 на 100 тыс. населения, что выше уровня прошлого года, говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что ГЛПС - острое инфекционное заболевание, вызываемое ортохантавирусами. Это природно-очаговая инфекция, которая часто имеет тяжелое клиническое течение. К носителям и переносчикам заболевания относятся грызуны. Человек может заразиться вирусом при вдыхании пыли, инфицированной выделениями грызунов, при земляных и хозяйственных работах, а также при контакте с самими грызунами. От человека человеку болезнь не передается.

Вирус поражает кровеносные сосуды, нервную систему, внутренние органы, особенно почки. От момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит от 4 до 49 дней. У заболевшего отмечается подъем температура до 38-40 градусов, озноб, резкая головная боль и боль в мышцах. Отмечается покраснение лица, шеи, верхней половины туловища. Заболевают ГЛПС чаще мужчины (70-90% больных), реже случаи ГЛПС регистрируются у детей (3-5%), женщин и лиц пожилого возраста.

В Роспотребнадзоре отметили, что для предупреждения заболевания при посещении леса нельзя раскладывать посуду и пищу на траве, воду из источников следует кипятить. В походах для ночлега стоит выбрать сухие, не заросшие кустарником участки леса, свободные от грызунов. В домах следует делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, посуду тщательно промыть и обдать кипятком. При уборке дачных, подсобных помещений, гаражей, погребов рекомендуется надевать ватно-марлевую повязку из четырех слоев марли и резиновые перчатки. Также категорически запрещается употреблять в пищу подпорченные или загрязненные грызунами продукты. Для надежного предупреждения заражения ГЛПС необходимо проводить истребление грызунов на территории дач, садов, производственных и социальных объектов, отмечают в ведомстве.

Роспотребнадзор
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