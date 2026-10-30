В России в 2026 году не фиксировали вспышек "мышиной лихорадки"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В России вспышек геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), или "мышиной лихорадки", с начала 2026 года не зафиксировано; заболеваемость находится в пределах среднемноголетних значений, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация по ГЛПС в стране стабильная и контролируемая. С начала года вспышек ГЛПС на территории Российской Федерации не зафиксировано. Заболеваемость в 2026 году находится в пределах среднемноголетних значений", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор запросил у издания, распространившего информацию о том, что "вспышку мышиной лихорадки фиксируют в России", и что "более 1,5 тысяч человек обратились к врачам в разных регионах страны", сведения об источниках и документах, на основании которых подготовлена публикация.

В Роспотребнадзоре отметили, что в России в последние 25 лет наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости, а случаи ГЛПС регистрируются ежегодно с 1978 года.

Для этой инфекции характерны циклические подъемы заболеваемости - в среднем каждые 3-5 лет. Они в значительной степени связаны с численностью и инфицированностью грызунов, прежде всего рыжей полевки, - основных носителей возбудителей ГЛПС в природных очагах.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), называемая в народе "мышиной лихорадкой", - это природно-очаговое вирусное заболевание, широко распространенное в мире, уточнили в ведомстве. Природные очаги существуют в большинстве стран Европы, Азии и Африки. В Европе высокий уровень заболеваемости ГЛПС регистрируется в таких странах, как Финляндия и Германия. В 2025 году эпидемические проявления отмечены в 43 странах, в 2026 году - в более чем в 30 странах. На территории РФ и сопредельных государств также имеются природные очаги этой инфекции. В России наиболее обширные расположены в Приволжском федеральном округе. Инфицирование человека происходит при контакте с грызунами и их выделениями. ГЛПС от человека к человеку не передается, добавили в Роспотребнадзоре.

В лабораториях Роспотребнадзора достаточно тест-систем для диагностики хантавирусных инфекций.

"В стране имеются необходимые отечественные тест-системы для диагностики хантавирусных инфекций, что позволяет оперативно выявлять случаи заболевания. Лаборатории Роспотребнадзора обеспечены достаточным количеством тест-систем для диагностики этих инфекций", - говорится в сообщении.

В России проводится комплекс системных мероприятий по профилактике ГЛПС. На территориях природных очагов инфекции в соответствии с утвержденными планами осуществляются дератизационные обработки, добавили в ведомстве.