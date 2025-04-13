Движение транспорта на Транскаме в Северной Осетии восстановлено

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Транскавказская автомагистраль работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

Отмечается, что Военно-Грузинская дорога закрыта для движения всех видов транспорта.

Как сообщалось, движение всех видов транспорта на Транскавказской автомагистрали было приостановлено с 19:00 по московскому времени 12 апреля до утра 13 апреля.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.