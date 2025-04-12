Житель Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Поселок Ракитное атакован 2 беспилотниками. Вчера вечером мужчина, пострадавший днем от удара беспилотника, самостоятельно обратился за медицинской помощью. Его госпитализировали в областную клиническую больницу с баротравмой. По оценке медиков, состояние удовлетворительное", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, по словам Гладкова, в Валуйском муниципальном округе сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Кукуевка повреждена надворная постройка, в селе Долгое - два частных дома.