Восстановлено движение на участке ж/д на Кубани, нарушенное после падения дрона

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Движение на поврежденном после падения фрагментов БПЛА участке железной дороги в Динском районе Краснодарского края восстановлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД).

"В 01:19 по Москве на участке Пашковская - Стопятый - Васюринская - Варилка - Усть-Лабинская в Краснодарском регионе СКЖД в результате вмешательства в работу железнодорожного транспорта была повреждена контактная сеть (...) В 06:32 по Москве последствия вмешательства были устранены. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов", - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что из-за приостановки движения были задержаны поезда: №644 Кисловодск - Адлер на 3,5 часа, №407 Владикавказ - Анапа на 3 часа, №654 Адлер - Ставрополь на 1 час 15 минут, а также два пригородных поезда по направлениям Кавказская - Краснодар на 2,5 часа и Усть-Лабинская - Краснодар на 1 час 40 минут.

Как сообщалось, ночью в субботу из-за падения фрагментов БПЛА в станице Васюринская Динского района Краснодарского края были повреждены контактные сети железнодорожных путей после падения фрагментов украинского дрона. Движение поездов на участке было приостановлено.