Мантуров назвал приоритетом развитие атомной космической энергетики

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Развитие атомной космической энергетики будет одним из приоритетов развития отечественной космической отрасли, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"В числе наших приоритетов научное исследование дальнего космоса, развитие атомной космической энергетики и, конечно, укрепление кадрового потенциала", - сказал Мантуров на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики.

"Мы будем прилагать все усилия, чтобы реализовать все мероприятия в запланированные сроки. В том числе за счет привлечения к проекту Российской орбитальной станции заинтересованных международных партнеров", - сообщил он.

Мантуров также отметил, что ключевым фактором независимого доступа России в космическое пространство является дальнейшее развитие космодрома Восточный.

"С ним связана реализация всех перспективных проектов "Роскосмоса". Поэтому государство продолжит уделять работам на Восточном повышенное внимание", - сказал первый вице-премьер.

Ядерная космическая программа войдет в состав национального проекта по космосу, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 31 марта.