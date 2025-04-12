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Главы МИД РФ и Турции обсудили региональные проблемы и экономическое сотрудничество

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили положение дел в Закавказье и Черноморском регионе, российско-турецкое экономическое и энергетическое сотрудничество, сообщил МИД РФ.

11-12 апреля глава МИД РФ принял участие в Анталийском дипломатическом форуме, а также провел ряд двусторонних встреч.

"В ходе беседы с Министром иностранных дел Турецкой Республики Х. Фиданом были подробно рассмотрены ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и Черноморском регионе", - говорится в сообщении МИД РФ.

В нем отмечается, что "состоялась сверка часов по актуальным вопросам политического диалога между нашими странами, торгово-экономического и энергетического сотрудничества".

Обсужден график предстоящих российско-турецких контактов.

МИД РФ Сергей Лавров
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