Прокуратура заинтересовалась задержками авиарейсов Azur Air

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиационных событий с воздушными судами авиакомпании Azur Air, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в субботу.

"Сегодня и вчера в аэропортах городов Сочи, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пхукет (Королевство Таиланд) по техническим причинам и в связи с поздним прибытием воздушных судов авиакомпанией "Азур Эйр" объявлены задержки выполнения авиарейсов в города Москву, Новосибирск, Томск и на Пхукет", - говорится в сообщении.

Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей, контролируется предоставление пассажирам полагающихся услуг.

Ранее в субботу сообщалось, что авиарейс Azur Air из Сочи в Пхукет вылетел с задержкой в 38 часов.