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В Курском приграничье эвакуируют людей из-за обстрелов ВСУ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Власти Курской области эвакуируют сельских жителей приграничного Рыльского района из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"За последние два дня ВСУ несколько раз атаковали мост через реку Обеста в селе Козино Рыльского района, который располагается в 2 км от границы с Украиной. В результате удара мост получил частичные повреждения. По информации главы района, жители села Козино ранее покинули свои дома, при этом люди остаются в селе Городище и хуторе Ряза. Силами районной администрации совместно с подразделениями "Барс-Курск" сейчас происходит отселение людей", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в субботу вечером.

По словам главы региона, в настоящее время четверо жителей уже вывезены, некоторые отказываются покидать свои дома. Работа по эвакуации продолжается, отметил Хинштейн.

Курская область Александр Хинштейн
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